Китай планирует попросить Соединенные Штаты отменить санкции в отношении китайской судоходной компании Cosco. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, представители Китая планируют поднять вопрос санкций в отношении даляньских операторов Cosco, которых США обвиняют в нарушении запрета на перевозки иранской нефти.

Танкерные операторы Cosco были внесены в черный список Минфина США 25 сентября. Министерство подчеркнуло, что санкции не распространяются на материнскую компанию Cosco Shipping Corporation и другие дочерние компании группы.

Согласно публикации Splash, введенные ограничения спровоцировали одно из масштабнейших ралли ставок на танкеры за последнее десятилетие.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, 13-й раунд которых начинается в Вашингтоне 10 октября.

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