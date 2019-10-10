Премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар по итогам встречи в четверг договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министры провели детальные и конструктивные переговоры. Оба продолжают считать, что достижение соглашения отвечает интересам всех сторон. Они сошлись на том, что могут видеть путь, ведущий к возможному соглашению", - говорится в совместном заявлении офисов премьеров.

Переговоры касались, главным образом, таможенных вопросов.

"Они также обсудили потенциал для укрепления двусторонних отношений, в том числе по Северной Ирландии. Они договорились продолжать обдумывать вопросы, поднятые во время переговоров. Официальные лица продолжат интенсивную работу по этим вопросам", - отмечается в заявлении.

В пятницу британский министр по делам Brexit Стивен Баркли встречается с главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

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