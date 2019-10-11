https://news.day.az/world/1164827.html Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду
Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду
Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду "за усилия по достижению мира" и вклад в международное сотрудничество, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, он удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре