Нобелевская премия мира 2019 года присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду "за усилия по достижению мира" и вклад в международное сотрудничество, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, он удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

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