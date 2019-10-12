Капитан иранского танкера, который в пятницу подвергся нападению недалеко от порта Джидды в Красном море, уведомил саудовскую пограничную службу о взрыве в передней части судна, но не отреагировал на попытки с ним связаться. Об этом сообщил в субботу представитель генерального управления пограничной службы Саудовскому агентству новостей SPA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.

"Около 11.47 по местному времени в пятницу на электронную почту наземной станции в Джидде пришло письмо от капитана танкера под иранским флагом, что передняя часть танкера подверглась удару, в результате чего случился разлив нефти в море из танкера и его хранилищ", - уточнил представитель службы.

По его словам, в результате анализа информации координационным центром с целью оказания помощи терпящему бедствие судну стало ясно, что танкер продолжает свой путь и удалился на 67 миль к юго-западу от порта Джидды, при этом он закрыл транспондеры и не отвечал на попытки связаться с ним из центра.

Когда пограничные службы Саудовской Аравии примерно через четыре часа проверили местоположение танкера, то оказалось, что он удалился от Джидды еще на 12 миль и плыл со скоростью более 17 километров в час.



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