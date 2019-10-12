Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии", - заявил Маас в интервью Bild am Sonntag.

Он добавил, что правительство ФРГ с 2016 года проводит жесткую линию в экспорте вооружений Турции, особенно после турецкой военной операции в сирийском Африне. Таким образом, теперь Германия впервые вводит эмбарго на экспорт новых вооружений Турции, добавляет Bild am Sonntag.

Ранее Масс резко осудил решение Турции начать военную операцию в Сирии, призвав остановить ее и отметив риск дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации "Исламское государство".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".

Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.



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