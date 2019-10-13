Небольшой остров на Багамах, где проходили съемки фильмов "Казино Рояль" и "Пираты Карибского моря", выставлен на продажу за $87 млн. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такая высокая стоимость острова может быть оправдана пляжами с белым песком, пальмами, пятью отремонтированными домами с отделкой и мебелью, а также местами для швартовки яхт.

Кроме того, неподалеку есть остров у актера Джонни Деппа, сыгравшего в "Пиратах Карибского моря" Джека Воробья. На других островах живут актер Тайлер Перри и телеведущая Опра Уинфри.

Остров находится примерно в 100 км от Нассу и 400 км от Майами. Удобнее всего до него летать из аэропорта Нью Провиденса, желательно на частном самолете.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!