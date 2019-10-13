Первую встречу президента Эквадора Ленина Морено с лидерами протестного движения наметили на воскресенье, 13 октября, в столице страны - городе Кито. Об этом сообщили в совместном заявлении представительство ООН в Эквадоре и Католическая церковь, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Встреча намечена на три часа дня по местному времени. В заявлении выражается надежда на добрую волю всех сторон для установления искреннего диалога и нахождения скорого решения в той сложной ситуации, в которой оказалась страна.

Протесты в Эквадоре начались две недели назад, после того как президент подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин. После этого цены на них выросли более чем на 120 процентов. Субсидии отменены в рамках пакета мер, согласованного с Международным валютным фондом.

В стране начались беспорядки. Морено объявил о введении чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. В столице Эквадора введены комендантский час и военный контроль.

В минувшую пятницу, 11 октября, Морено пригласил лидеров протестующих к прямому диалогу для прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации. Конфедерация коренных национальностей республики вначале отказалась от переговоров, но после консультаций с народом изменила свое решение.

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