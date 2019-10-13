https://news.day.az/world/1165442.html В Кении из-за взрыва фугаса погибли десять полицейских
В Кении из-за взрыва фугаса погибли десять полицейских
В Кении из-за подрыва самодельной мины, установленной на обочине дороги, погибли десять полицейских.
Как сообщает агентство "Синьхуа", трагедия произошла на северо-востоке страны вблизи границы с Сомали, в округе Гарриса, 12 октября около 16:00 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В нападении обвиняют сомалийскую террористическую группировку "Аш-Шабаб", боевики которой активировали фугас, когда рядом проезжал полицейский автомобиль.
Для поимки нападавших были направлены дополнительные силы силовых подразделений.
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