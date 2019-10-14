В Улан-Удэ автомобиль снес людей, которые стояли на трамвайной остановке "Республиканская больница", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видео попал момент аварии. На кадрах видно, как машина на высокой скорости въезжает в толпу пешеходов.

После происшествия два пешехода погибли. По сообщению издания "Ариг Ус online", 48-летний мужчина погиб на месте. Женщина была доставлена в больницу, где и умерла от полученных травм.

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