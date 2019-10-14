Владельцы американского онлайн-банка Current подали в суд на компанию Марка Цукерберга за схожесть их логотипа с Calibra - дочерней фирмы Facebook и одноименного криптокошелька. Какую сумму основатели стартапа затребовали в качестве компенсации за нарушение прав на товарный знак, не разглашается, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На обоих логотипах изображена волнистая черта, обрамленная кругом. Однако в фирменном графическом знаке Current используется градиент, в Calibra - однотонный цвет. "Вот что случается, когда у вас остается только один карандаш", - прокомментировали ситуацию разработчики приложения для мобильного банкинга.

В иске значатся четыре ответчика: Facebook, Calibra, еще одна её "дочка" - владелец интеллектуальной собственности, связанной с этим брендом, - и агентство Character, сделавшее логотип для Calibra, пишет The Verge. Как оказалось, эта дизайн-студия нарисовала лого и для Current, но с разницей в три года. В Current утверждают, что начали использовать свое изображение еще в августе 2016-го, тогда как Facebook представила лого Calibra в июне этого года.

Криптовалютный проект Facebook под названием Libra запустят к 2020 году, а оказывать финансовые услуги на его основе будет дочерняя фирма - Calibra. Пользователи смогут расплачиваться криптовалютой через специальный кошелек, который сначала будет доступен внутри мессенджеров Facebook Messenger и WhatsApp, а в следующем году - в виде самостоятельного приложения для Android и iOS.

К моменту запуска Libra можно будет использовать только для перевода денег от одного человека к другому. В Facebook ожидают, что криптовалюта будет востребована преимущественно в развивающихся странах, жители которых не имеют доступа к традиционным банкам.

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