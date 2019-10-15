https://news.day.az/world/1165943.html МИД КНР заявил, что Китай и США достигли консенсуса по вопросу торгового соглашения
МИД КНР заявил, что Китай и США достигли консенсуса по вопросу торгового соглашения
Власти Китая и США преодолели разногласия и достигли консенсуса по вопросу заключения торгово-экономического соглашения. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"То, о чем заявляют Соединенные Штаты, соответствует действительности. Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий", - отметил он на регулярном брифинге.
По словам дипломата, предстоящее соглашение с Вашингтоном "будет иметь чрезвычайно важное значение" и "положительно отразится как на Китае, так и на США, а также на всем остальном мире".
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