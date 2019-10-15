Инициатор общественно-политического движения "ВЕТО" Нарек Малян утверждает, что имеющаяся у него информация о находящихся в Армении трансгендерах официальная.

"Имеющаяся у меня информация подтверждена, большей части тренсгендеров отказано в предоставлении права на жительство в Армении еще в июле, у них было два месяца, чтобы обжаловать это решение, однако эти два месяца прошли, а их пока не депортировали и они занимаются в Армении активной деятельностью", - сказал в беседе с армянским СМИ Нарек Малян, передает Day.Az.

Нарек Малян написал на своей странице в Facebook, что "приехавшие с Кубы 14 трансгендеров - носители ВИЧ. Это полученная из официальных источников информация, можете распространять. В целом, их 16, из них 14 - носители вируса иммунодефицита человека. Причем один из них работает в пекарне".

Основатель общественно-политического движения "ВЕТО" считает, что из-за находящихся в Армении трансгендеров - носителей ВИЧ в Армении может возникнуть опасность эпидемии.

"Перед государственными органами, в первую очередь стоит задача проинформировать наше общество", - сказал Нарек Малян, подчеркнув, что "трансгендеры находятся под высоким покровительством офиса Сороса".

"Считаю, что такое мягкое отношение, снисходительность к ним некоторым образом обусловлена также Стамбульской конвенцией", - отметил Нарек Малян.

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