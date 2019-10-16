Чавушоглу: Для Турции национальные интересы превыше всего
Для Турции национальные интересы превыше всего, ее не остановят никакие угрозы, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя военную операция "Источник мира".
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам Чавушоглу, когда речь идет о национальных интересах, все остальное для Анкары приобретает второстепенное значение.
"Все должны знать, что военная операция "Источник мира" ведется во благо региона и направлена на искоренение террора на севере Сирии", - сказал министр.
Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).
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