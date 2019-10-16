Для Турции национальные интересы превыше всего, ее не остановят никакие угрозы, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя военную операция "Источник мира".

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Чавушоглу, когда речь идет о национальных интересах, все остальное для Анкары приобретает второстепенное значение.

"Все должны знать, что военная операция "Источник мира" ведется во благо региона и направлена на искоренение террора на севере Сирии", - сказал министр.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

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