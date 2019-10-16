Трех американских дипломатов сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область), заподозрив в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az

"Инцидент произошел 14 октября", - сказал собеседник агентства.

Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил ТАСС, что не владеет информацией по данному вопросу. "Я не занимаюсь этим вопросом, он находится вне компетенции губернатора...", - сказал он.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!