Американских дипломатов сняли с поезда в России
Трех американских дипломатов сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область), заподозрив в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az
"Инцидент произошел 14 октября", - сказал собеседник агентства.
Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").
Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил ТАСС, что не владеет информацией по данному вопросу. "Я не занимаюсь этим вопросом, он находится вне компетенции губернатора...", - сказал он.
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