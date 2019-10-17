Президент США Дональд Трамп считает, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) представляет большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство". Такую позицию он изложил в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

"РПК, которая, как известно, входит в состав курдских сил, пожалуй, хуже с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях, чем ИГ", - сказал американский лидер. "Я думаю, что это проблема, которую мы, тем не менее, очень успешно держим под контролем", - добавил он.

"Знаете, почему ИГ уважает РПК? Потому что они такие же жесткие или даже жестче, чем ИГ", - заявил Трамп. "Пора бы уже сказать об этом, никто не хочет об этом говорить: мы делаем вид, будто курды являются ангелами, мы выплачивали курдам много денег, огромные суммы, мы давали им целое состояние. И знаете что? Прекрасно, что они воевали на нашей стороне, но мы платили им за то, что они воевали на нашей стороне", - отметил глава Белого дома.

Анкара считает террористами, связанными с запрещенной турецкими властями РПК, бойцов курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), которые составляют костяк арабо-курдских формирований "Сил демократической Сирии". Как сообщил ранее журналистам директор управления Службы общей разведки Сирии Хусам Лука, численность формирований РПК на севере арабской республики составляет не более нескольких тысяч человек.

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