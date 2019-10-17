Автомобиль Porsche влетел в такси с пассажирами на юго-западе Москвы, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Авария произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, сообщили "Звезде" в ГИБДД по Москве. Пострадали три пассажира такси и водитель Porsche.

На кадрах видно, что от сильного удара и иномарка, и такси получили серьезные повреждения.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

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