https://news.day.az/world/1166603.html Porsche врезался в такси с пассажирами в Москве - ВИДЕО
Porsche врезался в такси с пассажирами в Москве - ВИДЕО
Автомобиль Porsche влетел в такси с пассажирами на юго-западе Москвы, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Авария произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, сообщили "Звезде" в ГИБДД по Москве. Пострадали три пассажира такси и водитель Porsche.
На кадрах видно, что от сильного удара и иномарка, и такси получили серьезные повреждения.
В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
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