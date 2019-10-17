Мужчина в клоунской маске зашел с топором на территорию школы в дагестанском селе Уллуая.

Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах республики, передает Day.Az.

"Инцидент произошел в среду. Психически больной мужчина с топором и в маске клоуна зашел на территорию школы. Он был сразу задержан. Никто не пострадал", - сообщил собеседник.

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