Всемирный день португальского языка будет отмечаться ежегодно 5 мая, когда в Содружестве португалоязычных стран отмечается День культуры португалоязычных стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Впервые ЮНЕСКО приняла такое решение о языке, который не является одним из официальных языков организации. Об этом заявил португальский профессор кафедры психологии и педагогики, бывший ректор Университета Лиссабона Антониу Сампайо да Новоа.

Решение было принято в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на заседании ее исполнительного совета.

Предложение, одобренное исполнительным советом, будет ратифицировано на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре.

Отметим, что португальский язык входит в романскую группу языков. Он занимает второе место по числу носителей среди романских языков (после испанского языка) и входит в десятку самых распространенных языков мира. Всю совокупность португалоязычных территорий называют Лузофонией, а людей, говорящих на португальском языке, - лузофонами.

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