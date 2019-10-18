ЮНЕСКО утверждает Всемирный день португальского языка
Всемирный день португальского языка будет отмечаться ежегодно 5 мая, когда в Содружестве португалоязычных стран отмечается День культуры португалоязычных стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Впервые ЮНЕСКО приняла такое решение о языке, который не является одним из официальных языков организации. Об этом заявил португальский профессор кафедры психологии и педагогики, бывший ректор Университета Лиссабона Антониу Сампайо да Новоа.
Решение было принято в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на заседании ее исполнительного совета.
Предложение, одобренное исполнительным советом, будет ратифицировано на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре.
Отметим, что португальский язык входит в романскую группу языков. Он занимает второе место по числу носителей среди романских языков (после испанского языка) и входит в десятку самых распространенных языков мира. Всю совокупность португалоязычных территорий называют Лузофонией, а людей, говорящих на португальском языке, - лузофонами.
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