На намеченных на 22 октября переговорах между Россией и Турцией в Сочи не будет представителей правительства Сирии.

Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нет, они не будут присутствовать там или участвовать в них", - ответил турецкий лидер на соответствующий вопрос.

Эрдоган также прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада о готовности сирийских сил противостоять турецкой агрессии. "Мы достигли договоренности по Сирии не с режимом Башара Асада, а с США. Если Асад совершит подобную ошибку, то столкнется с ответом Турции. И они это знают. Но я думаю, что этого не произойдет", - сказал он.

Ранее 18 октября сообщалось, что Эрдоган хочет добиться от России вывода курдских формирований из сирийского города Манбиджа. По прозвучавшему в тот же день заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Москва дала Анкаре гарантию того, что на севере Сирии не останется курдских боевиков.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на пять дней. Однако днем 18 октября сообщалось, что Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название "Источник мира". Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой "Исламское государство".

Дипломатические отношения Турции и Сирии были разорваны в 2011 году после начала в последней гражданской войны и последовавшего наплыва в Турцию сирийских беженцев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!