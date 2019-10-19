Черная полоса в пиар-жизни Facebook продолжается. Марк Цукерберг приехал в Джорджтаунский университет и произнес все правильные слова: свобода слова хорошо, цензура плохо, поддержать обделенных надо. Даже рассказал о том, как он придумал соцсеть на фоне американского вторжения в Ирак и захотел помогать людям высказываться публично, передает Day.Az со ссылкой на bfm.ru.

"Наша страна в тот момент начала войну в Ираке, и студенты у нас на кампусе просто не могли поверить. Многие считали, что мы действуем, не зная многих важных обстоятельств. Цена, которую платили наши солдаты, их семьи, психика нации в целом, была высока, но большинству казалось, что мы ничего не можем с этим сделать. И я помню, как подумал, что если бы больше людей могли высказаться, поделиться своим опытом, тогда, возможно, все было бы совсем иначе. И в те ранние годы у меня сформировалась убежденность, что чем больше людей смогут говорить открыто, тем больше власти будет у властью обделенных".

Звучит очень даже благородно, но, к сожалению, это очень спорная версия происхождения Facebook. Можно даже сказать, мифологическая. Широко известно, что соцсеть родилась из первого проекта Цукерберга под названием FaceMash - это был сервис оценки фотографий студенток Гарварда. В соцсетях слова миллиардера называют ложью, а журналист Mashable Маркус Гилмер с удивлением пишет, что, "кажется, Цукерберг считает, что Facebook мог предотвратить войну в Ираке".

Но главная из многочисленных новых проблем соцсети даже не в этом. Ранее Facebook решил разделить обычный новостной контент и политическую рекламу - первый давно подлежит фактчекингу сторонними сервисами вроде PolitiFact или Snopes, другой теперь нет. Продолжает журналист и писатель Джоанн Липман в эфире CNBC.

"Я действительно считаю, что эта речь была опасной. Он провел целый ряд ложных параллелей. Например, как он выразился, нам нужна свобода самовыражения, а не китайская система, где самовыражение подлежит цензуре. Но это ложная эквиваленция, ложная параллель. Он сравнил политику Facebook с активизмом Мартина Лютера Кинга и провел параллели с борьбой за свободу слова и протестами против вьетнамской войны. Но проблема-то, на самом деле, в том, что Facebook отказался проводить фактчекинг политической рекламы - то есть разрешил политикам врать и распространять дезинформацию и ненависть. Это отнюдь не эквивалентно борьбе за право на политическое высказывание. Никто в США не говорит, что мы хотим лишить людей возможности говорить о политике. А он разрешил распространять ложь и дезинформацию".

Цукерберг настаивает, что IT-гиганты не вправе быть неким "министерством правды" и цензурировать политиков. Его оппоненты, в частности один из лидеров демократической гонки сенатор Элизабет Уоррен, уже начали саркастично публиковать в Facebook фейковую рекламу - например о том, что Марк Цукерберг официально поддержал Дональда Трампа на выборах 2020 года.

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