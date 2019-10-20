https://news.day.az/world/1167415.html Тяжелое ДТП в Мексике, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Мексике, есть погибшие
Девять человек погибли, пять человек получили ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем, передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.
Согласно информации, авария произошла в 08:00 по местному времени на шоссе Мехико-Керетаро.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы.
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