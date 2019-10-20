На сегодняшний день движение остается значительно затрудненным в регионах Шампань-Арденны, Прованс-Альпы-Лазурный берег и в Окситании. Как сообщает транспортная компания, в этих регионах ситуация значительно отличается от ситуации в других регионах страны.

Компания просит всех заранее проверять статус движения своего поезда. Все желающие смогут обменять или сдать свои билеты на поезда TGV, OUIGO и Intercités без удержания платежей и сборов.