https://news.day.az/world/1167490.html Во Франции частично восстановили движение поездов на фоне забастовки
Во Франции частично восстановили движение поездов на фоне забастовки
Движение поездов во Франции частично восстановлено на фоне продолжающейся третий день незапланированной забастовки железнодорожников, сообщается на сайте железнодорожной компании SNCF.
В субботу по всей стране наблюдались сбои и отмены движения поездов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На сегодняшний день движение остается значительно затрудненным в регионах Шампань-Арденны, Прованс-Альпы-Лазурный берег и в Окситании. Как сообщает транспортная компания, в этих регионах ситуация значительно отличается от ситуации в других регионах страны.
Компания просит всех заранее проверять статус движения своего поезда. Все желающие смогут обменять или сдать свои билеты на поезда TGV, OUIGO и Intercités без удержания платежей и сборов.
Забастовка началась в пятницу. Поводом стал инцидент, произошедший в среду в регионе Шампань - Арденны. Тогда в результате столкновения поезда, в котором находились 70 пассажиров, и грузовика пострадали 11 человек. Машинист поезда, который повредил ноги, был единственным служащим SNCF, который смог оказать помощь пострадавшим - в поезде не было контролеров. Машинисту пришлось самостоятельно проводить эвакуацию пассажиров. Эта ситуация повлекла критику крупных французских профсоюзов.
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