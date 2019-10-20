https://news.day.az/world/1167503.html Глава Пентагона прибыл в Афганистан
Глава Пентагона прибыл в Афганистан
Министр обороны США Марк Эспер прибыл в воскресенье в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения, политического соглашения - это наилучший вариант", - приводит оно слова Эспера, информация о визите которого заранее не распространялась. Глава Пентагона также планирует встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
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