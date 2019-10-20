Министерство обороны Турции внимательно отслеживает вывод террористов РПК/ YPG из приграничного с Турцией сирийского города Рас эль-Айн, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

"Министерство обороны Турции внимательно следит за выводом террористов РПК/ YPG из региона в течение 120 часов в соответствии с соглашением, достигнутым Турцией и США 17 октября 2019 г. Эвакуация из региона непосредственно координируется с американскими коллегами", - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что в связи с этим в Рас эль-Айн въехала колонна из приблизительно 55 автомобилей, а в направлении Тель-Амира отправилась колонна из 86 машин", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

"Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии", - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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