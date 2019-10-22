Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне", передает РИА Новости.

"Но если... военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

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