https://news.day.az/world/1167931.html В Госдепе заявили о готовности к войне с Турцией
В Госдепе заявили о готовности к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне", передает РИА Новости.
"Но если... военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
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