Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, победила на парламентских выборах в стране. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в понедельник национальная Избирательная комиссия.

Согласно ее данным, либералы одержали верх в 158 из 338 округов, получив 33,6% голосов избирателей. Консервативная партия Канады заручилась поддержкой в 119 округах (34,1%). На третьем месте - "Квебекский блок", победивший в 33 округах (8,7%).

Всего в Канаде 338 избирательных округов - по числу мест в Палате общин (нижней палате парламента). Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. В стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.

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