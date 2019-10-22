Дочь посла Ирана в Москве Мехди Санаи умерла после сердечного приступа, сообщили РБК в посольстве Ирана, передает Day.Az.



Появившиеся сообщения о суициде в дипмиссии назвали провокацией. "Такого не было, посольство это опровергает. У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла", - уточнили в посольстве.





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