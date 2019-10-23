Глава Евросовета Дональд Туск рекомендует лидерам 27 стран Евросоюза согласиться на перенос по запросу Лондона на 31 января 2020 года даты выхода Великобритании из состава сообщества.

"После решения премьер-министра [Великобритании] Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Соединенного Королевства об отсрочке", - сказал он.

По словам главы Евросовета, он предложит лидерам принять соответствующее решение письменной процедурой. Это означает, что экстренный саммит глав государств и правительств созывать не придется. "Для этого я предложу письменную процедуру", - отметил он.

Решение британского парламента

Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Таким образом, к рассмотрению законопроекта депутаты смогут приступить не ранее 28 октября, когда до установленной крайней даты Brexit останется всего три дня. Это означает, что шансов быть принятым в срок у этого законопроекта фактически нет.

Процесс Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

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