Туск рекомендует лидерам 27 стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск рекомендует лидерам 27 стран Евросоюза согласиться на перенос по запросу Лондона на 31 января 2020 года даты выхода Великобритании из состава сообщества.
"После решения премьер-министра [Великобритании] Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Соединенного Королевства об отсрочке", - сказал он.
По словам главы Евросовета, он предложит лидерам принять соответствующее решение письменной процедурой. Это означает, что экстренный саммит глав государств и правительств созывать не придется. "Для этого я предложу письменную процедуру", - отметил он.
Решение британского парламента
Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.
Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.
Таким образом, к рассмотрению законопроекта депутаты смогут приступить не ранее 28 октября, когда до установленной крайней даты Brexit останется всего три дня. Это означает, что шансов быть принятым в срок у этого законопроекта фактически нет.
Процесс Brexit
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре