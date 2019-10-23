Экономический ущерб от беспорядков в испанском автономном сообществе Каталония превысил 7,3 миллиона евро, при этом 1,2 миллиона - ущерб, связанный с протестами в барселонском аэропорту Эль-Прат. Об этом сообщает издание Periodico со ссылкой на документы министерства развития, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе протестов и столкновений с полицией в аэропорту 14 октября, в день вынесения приговора 12 каталонским политикам Верховным судом, были частично разбиты парковки, 175 тысяч пассажиров пострадали из-за задержек рейсов. Ущерб от актов саботажа на железнодорожных путях составил 600 тысяч евро, от перекрытия дорог и трасс - 360 тысяч евро. Компенсации пассажирам за отмену и опоздания поездов, которые придется заплатить железнодорожной компании Renfe, будет не ниже 1,2 миллиона евро. У пассажиров есть три месяца, чтобы предъявить компании свои претензии.

Упущенная выгода компаний, управляющих железными дорогами, аэропортами и портами, из-за падения пассажиропотока составит до 4 миллионов евро.

В общей сложности, по подсчетам министерства развития, от протестов в Барселоне прямым или косвенным образом пострадали 190 тысяч человек - многие отказались от поездки в город, у некоторых были перенесены рейсы или поезда, кроме того, много тех, кто пострадал от перекрытия дорог.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.

В ходе столкновений в различных городах Каталонии пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. По последним данным, в больницах остаются восемь человек, состояние одного оценивается как очень тяжелое, еще пяти человек - как тяжелое. Около 200 человек были задержаны, порядка 30 из них находятся в предварительном заключении.



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