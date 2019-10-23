Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 27-го созыва в среду впервые собрался в новом составе, сформированном по итогам прошедших в сентябре выборов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В новом парламенте вновь представлены пять партий: АНП (71 мандат), Социал-демократическая партия (40 мандатов), Австрийская партия свободы (31 мандат), партия "Зеленых" (26 мандатов) и праволиберальная NEOS (15 мандатов). Известно, что 30% от 183 депутатов впервые вошли в Национальный совет Австрии, а количество женщин-депутатов в этом составе возросло до 39,3%, то есть до 73 человек.

Помимо прочих, в новый состав австрийского парламента от АПС вошла Филиппа Штрахе, жена бывшего вице-канцлера и бывшего лидера "свободников" Хайнца-Кристиана Штрахе, который в начале октября вовсе приостановил свое членство в партии и объявил об уходе из политики.