Анкара не находит реалистичным предложение ФРГ о создании международной зоны безопасности на севере Сирии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит партнерам по НАТО создать в Сирии на границе с Турцией зону безопасности под эгидой ООН. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эта идея не получила общей поддержки в альянсе.

"Турция не считает предложение Германии по международной зоне безопасности в Сирии реалистичным", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который находится в Анкаре с визитом.



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