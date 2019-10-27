Глава комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что конец дружбы между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном может наступить через несколько месяцев. Об этом он сказал kcna, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чхоль считает, что США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации. Если это произойдет, то "тесные личные отношения" лидеров завершатся.

Он также пожаловался, США не уделяют достаточного внимания к призывам северокорейской стороны касательно нового подхода в решении проблемы денуклеаризации.

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