В Стамбуле в ходе проводимой разведкой Турции спецоперации предотвращен крупный теракт. Как передает Day.Az, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в ходе спецоперации были задержаны трое членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"), которые планировали теракт в районе Фатих во время народных шествий в честь 96-летия Турецкой Республики.

Отметим, что сегодня в ходе спецоперации в турецкой провинции Бурса были задержаны 26 членов террористической организации "ИГ".

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