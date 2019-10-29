https://news.day.az/world/1170530.html В Стамбуле предотвратили крупный теракт
В Стамбуле предотвратили крупный теракт
В Стамбуле в ходе проводимой разведкой Турции спецоперации предотвращен крупный теракт. Как передает Day.Az, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в ходе спецоперации были задержаны трое членов террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"), которые планировали теракт в районе Фатих во время народных шествий в честь 96-летия Турецкой Республики.
Отметим, что сегодня в ходе спецоперации в турецкой провинции Бурса были задержаны 26 членов террористической организации "ИГ".
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