https://news.day.az/world/1171029.html В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в резолюции, Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ".
В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
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