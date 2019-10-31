Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций в отношении Испании за поддержку администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, санкции могут быть введены против Центрального банка Испании, а также в отношении других финансовых институтов, где могут находиться средства из Венесуэлы. Отмечается, что никаких действий точно не будет предпринято до всеобщих выборов в Испании 10 ноября.

Три источника агентства уточнили, что представители Мадрида были оповещены о возможных действиях США в отношении Испании.

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