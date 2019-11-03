Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось примерно на два миллиарда долларов, пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что после закрытия бирж 23 октября прибыль Маска на акцию составила 1,86 долларов, несмотря на негативные прогнозы аналитиков, которые оценивали будущие потери в 42 цента на акцию. В итоге скорректированная прибыль Tesla составила 342 миллиона после двух кварталов падения цен на акции компании.

По информации издания, за неделю вплоть до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги Tesla подорожали на 24 процента, в связи с чем состояние Маска увеличилось на два миллиарда долларов - до 22,9 миллиарда.

Основатель Tesla владеет 22 процентами акций компании. Это примерно половина его состояния.

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