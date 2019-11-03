Тринадцать детей госпитализированы из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства на сайте, днем в субботу в МЧС от дежурного диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение об отравлении детей в бассейне в Барановичах.

"По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что группа детей из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет, занимавшихся в бассейне учреждения "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №4 по плаванию городе Барановичи", почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле", - отмечается в сообщении.