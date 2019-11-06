Власти Кипра лишат гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на НСН, об этом сообщает издание Cyprus Times, ссылаясь на министра внутренних дел страны Константиноса Петридиса.

Источник отмечает, что среди них оказались девять россиян, а также камбоджийцы, кенийцы, китайцы, иранец и гражданин Малазии. Их имена не сообщаются. Эти 26 человек были участниками девяти инвестиционных сделок. Получение ими "золотых паспортов" признано незаконным.

В начале ноябре президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен. При этом Анастасиадис отметил, что речь может идти о 10-15-ти таких случаях.

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