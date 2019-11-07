Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен утвердить на посту президента организации Витольда Баньку. Польский министр спорта придет на смену британцу Крейгу Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Совет учредителей WADA соберется в четверг в польском городе Катовице, где на протяжении предыдущих двух дней проходила Всемирная конференция по борьбе с допингом в спорте. Банька будет претендовать на пост президента WADA на безальтернативной основе. В январе его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Баньке в октябре исполнилось 35 лет, он бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Министром спорта и туризма Польши был назначен в 2015 году. Срок его президентских полномочий будет рассчитан на три года, после чего он сможет избраться еще на один срок, как это сделал действующий глава WADA Риди, занимающий руководящий пост с 2014 года. Должность британец покинет в возрасте 78 лет.

10 ноября WADA исполнится 20 лет. Банька станет четвертым президентом организации. Учредителями WADA на паритетных началах являются Международный олимпийский комитет (МОК) и органы власти различных стран мира, таким образом, президентство в организации поочередно достается сначала представителю спорта, после - представителю государства.

Вице-президентом WADA должна быть утверждена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян. Она сменит норвежку Линду Хеллеланд, которая известна своими резкими высказываниями в адрес России во время допингового скандала.

Велика вероятность, что именно под руководством Баньки WADA будет заниматься вопросом допуска российских спортсменов к международным стартам. В настоящий момент организация инициировала рассмотрение вопроса о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим своему кодексу. Причина - внесенные в базу данных московской лаборатории изменения, что нарушает условие восстановления прав РУСАДА в сентябре прошлого года. Решение должно быть принято в декабре, до окончания полномочий Риди.

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