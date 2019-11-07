Власти США обвинили двоих бывших сотрудников Twitter в шпионаже. Утверждается, что они незаконно получали личные данные владельцев аккаунтов, критиковавших Саудовскую Аравию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Следствие пришло к выводу, что чиновники королевства скоординированно вербовали работников социальной сети с целью получить доступ к персональным данным из тысяч учётных записей. Об этом сообщает Guardian.

Гражданина США Ахмада Абуаммо арестовали во вторник по обвинению в шпионаже и подделке документов с целью воспрепятствовать проводившемуся ФБР расследованию. Саудовский гражданин Али Алзабарах обвинён в незаконном доступе к более чем 6000 аккаунтов Twitter в 2015-м году. Он с семьей вылетел в Саудовскую Аравию на следующий день после того, как признался руководству, что просматривал данные пользователей "из любопытства".

Алзабарах просматривал данные аккаунтов заметных критиков саудовских властей, включая Омара Абдулазиза - журналиста с более чем миллионом фоловеров, близко общавшегося с убитым в октябре 2018-го на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле колумнистом Washington Post Джамалем Хашогги.

В Минюсте США утверждают, что в награду за услуги сотрудники Twitter получили в подарок дизайнерские часы, а на их секретные счета переводились десятки тысяч долларов.