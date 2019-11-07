В Петербурге двое мужчин совершили ограбление магазина на улице Восстания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как стало известно РЕН ТВ, они вынесли порядка 20 тысяч рублей, после чего сбежали.

Примечательно, что у одного из грабителей в руках была светлая мягкая игрушка.

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлен момент ограбления.

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