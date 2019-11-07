https://news.day.az/world/1173535.html Преступник с плюшевым мишкой ограбил магазин на глазах у кассира - ВИДЕО
Преступник с плюшевым мишкой ограбил магазин на глазах у кассира - ВИДЕО
В Петербурге двое мужчин совершили ограбление магазина на улице Восстания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как стало известно РЕН ТВ, они вынесли порядка 20 тысяч рублей, после чего сбежали.
Примечательно, что у одного из грабителей в руках была светлая мягкая игрушка.
В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлен момент ограбления.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре