Вооруженное нападение на школу произошло в четверг в бразильском городе Караи, штат Минас-Жерайс на юго- востоке страны. По данным газеты Estado de Minas злоумышленником оказался один из учащихся старших классов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, вооруженный двустволкой и мачете нападавший перебрался через ограду учебного заведения в начале учебного дня. В это время в стенах учебного заведения находилось около 300 человек, сообщает издание.

В результате инцидента двое подростков 15 и 16 лет получили огнестрельные и ножевые ранения и были доставлены в медучреждения соседнего населенного пункта. Состояние одного из них тяжелое.

Злоумышленник задержан, мотивы преступления выясняются.

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