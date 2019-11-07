Неформальные переговоры между представителями радикального движения "Талибан" и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом начались в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил близкий к талибам источник.

"Неофициальные переговоры между "Талибаном" и Халилзадом начались в Катаре", - сообщил источник.

Ранее Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

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