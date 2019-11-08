Мировые рынки захлестнула эйфория. В СМИ то и дело появляются сообщения о том, что сделка между Китаем и США будет заключена, а аналитики призывают покупать акции. Что здесь не так и почему торговая сделка может оказаться, напротив, поводом для обвала?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, обе стороны уже выступили с заявлениями о готовности к сделке. Рассказали, что в первой ее части будет отказ от повышенных ранее тарифов. Но на самом деле это не новость: никто и не сомневался, что отмена пошлин будет основной частью сделки.

Тем не менее на каждую подобную новость рынок реагирует краткосрочным скачком вверх. Никакого бурного роста на самом деле нет, очевидно, что крупные игроки пытаются всеми силами затащить индексы как можно выше.

В последние дни, к слову, можно наблюдать классическую картину, когда цены на нефть используют для повышения фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы могут внезапно начать бурный рост, а это дает повод для повышения стоимости акций нефтегазового сектора, которые в индексе широкого рынка S&P 500 имеют существенный вес.

Но реальность такова, что весь последний рост происходил именно под аккомпанемент СМИ о торговой сделке, то есть акции покупались на ожидании.

В итоге индексы достигли исторических максимумов, и это при том, что сделка еще не заключена. Иными словами, в цены бумаг уже заложен весь возможный позитив, и найти повод для дальнейшего разгона стоимости акций будет очень сложно.

По большому счету сейчас исчез тот повод, который был драйвером.

Можно вспомнить ситуацию прошлого года, когда США и Китай объявили о так называемом тарифном перемирии. Рынок тогда взметнулся вверх, но почти сразу развернулся и еще долго падал, пока не нащупал дно.

Тогда была, по сути, точно такая же ситуация: перемирие просто убрало повод для ожиданий.

Стоит также добавить, что дополнительным фактором для падения может стать пауза в смягчении ФРС. Напомним, что на последнем заседании Джером Пауэлл дал понять, что снижения ставок в ближайшее время не будет. Рынок же сейчас не закладывает в цены даже одного снижения в следующем году.

Проще говоря, когда от регулятора ждут активных действий, плохая макроэкономическая статистика или плохие новости становятся поводом для игры на повышение. Когда же регулятор говорит, что стимулов ждать не стоит, хорошие новости становятся с точки зрения инвестора плохими, так как еще дальше откладывают новые действия ЦБ по стимулированию экономики.

Добавим также, что накануне ближе к закрытию рынка в США оптимизма у инвесторов поубавилось. Сегодня утром фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500 теряют около 0,2%. Что любопытно, сложно предсказать, в какой именно момент рынок покатится вниз. Это может произойти и без какого-то новостного фона - он просто рухнет под собственной тяжестью.

Акции Apple, например, стоят уже слишком дорого, при этом вес в индексе запредельный. Как только бумаги "Яблока" начнут падать, они утащат за собой все остальное.

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