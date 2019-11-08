Советник президента США Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро сообщил, что Штаты могут отложить введение пошлин в отношении Китая, запланированное на 15 декабря, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас на повестке пошлины, которые должны быть введены 15 декабря. Мы могли бы - и это снова зависит от президента - отложить эти пошлины", - сказал Наварро в эфире радиостанции NPR.

Вместе с тем Наварро отметил, что речь не идет об отмене существующих пошлин.

Китай и США уже на протяжении 16 месяцев находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Ожидается, что первая часть торгового соглашения между странами будет подписана в этом месяце.

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