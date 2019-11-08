Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что выступает против отмены всех американских таможенных пошлин на китайскую продукцию. Лидер Соединенных Штатов беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

Трансляцию беседы вели американские новостные телекомпании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Главу государства спросили, была ли достигнута с китайскими властями договоренность о полной отмене американских таможенных пошлин на китайские товары примерно на $360 млрд. "Они [КНР] хотели бы отмены [пошлин]. Я ни на что не соглашался. Китай хотел бы добиться некоторой отмены. Не полной отмены, потому что они знают, что я этого не сделаю", - подчеркнул президент. "Китай хотел бы заключить сделку гораздо больше, чем я", - добавил Трамп.

"Мы очень хорошо ладим с Китаем. Они хотят заключить [торговую] сделку. Честно говоря, они хотят заключить сделку намного больше, чем я. Мы получаем [от пошлин на товары из Китая] миллиарды долларов", - отметил американский лидер.

Он также рассказал о возможном месте встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой может быть подписано соглашение, знаменующее завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем. "Это может быть [американский штат] Айова", - отметил он и при этом не исключил, что данное соглашение может быть подписано и на территории третьей страны. Тем не менее президент опроверг сведения о том, что встреча с китайским лидером может пройти в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. "Я так не думаю", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил в четверг, что взаимное пропорциональное снятие таможенных пошлин Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.

Во вторник газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Вместе с тем, как отмечало издание, Вашингтон ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США.

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