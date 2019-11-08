Пхеньян ждёт, что до конца года США предпримут встречные шаги в ответ на усилия КНДР, окно возможностей закрывается с каждым днём всё больше, заявил глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Мы уже дали США довольно много времени и до конца текущего года мы ждём ответа, какого-то результата со стороны США. Мы очень надеемся, что все будет развиваться в позитивном ключе, однако должен сказать, что окно возможностей закрывается с каждым днём", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.

С 2018 года прошли два саммита США - КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

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