Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО объясняются разочарованием Парижа своевольным поведением как США, так и Турции, а также общим охлаждением отношений с американским лидером Дональдом Трампом из-за ряда спорных вопросов, считает представитель бельгийского общественного движения Vrede ("Мир") Лудо де Брабандер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.

"Макрон явно разочарован своевольным поведением как Турции, так и США. Я думаю, что Франция недовольна тем, что Трамп позволил Турции вторгнуться на север Сирии без каких-либо серьезных консультаций. Франции пришлось принимать меры для обеспечения безопасности своего военного и гражданского персонала", - сказал эксперт РИА Новости, передает Day.Az.

По его мнению, высказывание Макрона имеет и более широкий политический контекст.

"С самого начала президентства Трампа сплоченность НАТО понесла некоторый урон. Трамп называл НАТО "устаревшим" в преддверии саммита, а во время другого он высокомерно отругал европейских союзников, потому что они слишком мало инвестировали в оборону", - отметил эксперт.

Он также полагает, что Франция рассматривает турецкое вторжение как "стратегическую ошибку" в борьбе с террористической группировкой ИГ*, но "также и в отношении России и сирийского режима, который после вывода американских войск из пограничной зоны теперь может развернуть войска на севере Сирии".

"В целом Франция всегда прохладно любила НАТО и всегда выступала за сильную европейскую оборонную политику. Еще в 2017 году она запустила Европейскую оборонную инициативу, чтобы повысить способность ее членов действовать вместе в миссиях также за пределами НАТО", - напоминает эксперт.

Он добавил, что "связи между Трампом и Макроном испортились из-за выхода США из Парижского климатического соглашения, ядерной сделки по Ирану и нового французского закона о налогообложении цифровых гигантов, которые происходят в основном из США".

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