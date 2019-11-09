Количество счастливых людей в Евросоюзе выросло, как показал так называемый "индекс счастья" европейского статистического ведомства Eurostat, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



При этом самые счастливые люди проживают в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии, поскольку во всех этих странах показатель людей, которые чувствуют себя счастливыми большую часть времени в течение последних четырех недель, составил 76% от опрошенных.

Далее в списке следуют Люксембург (74% счастливых людей), Испания (72%) и Дания (70%). В Германии этот показатель остается на уровне 65%. В среднем процент счастливых людей в ЕС составляет 62%, передает "Немецкая волна".



Самые низкие показатели счастья зафиксированы в Латвии (счастливы 31%), Болгарии (35%), Хорватии (42%), Литве (45%), Греции и Румынии (по 46%).



В Eurostat также отметили, что наиболее высокий процент людей, которые заявили, что счастливы все время, зафиксирован в Испании - 29%, а в Латвии почти столько же, 28% опрошенных сообщили, что за последние 4 недели ни разу не испытывали чувство счастья или совсем редко.



В сравнении с 2013 г. доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на 2%. При опросе респонденты могли выбрать следующие варианты ответа о том, как часто они испытывают чувство счастья: "все время", "большую часть времени", "иногда", "совсем редко" или "ни разу".

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