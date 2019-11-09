Тегеран, который после выхода США из ядерной сделки сокращает свои обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО", - цитирует посла телерадиокомпания IRIB.



В Иране прежде неоднократно звучали подобные заявления о возможном выходе из ДНЯО.

США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.



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